"Sport Action Day 2019" a Pontinvrea: una giornata dedicata alla Mototerapia

È in corso a Pontinvrea lo "Sport Action Day 2019", importantissima giornata dedicata alla Mototerapia, durante la quale i ragazzi disabili e normodotati avranno la possibilità di godere insieme di natura, sport e divertimento.

È possibile partecipare in maniera totalmente gratuita ad attività quali tennis, calcio con la Nazionale amputati, tiro al bersaglio e molto altro ancora, nonché fare un giro in mongolfiera, in elicottero, sulla limousine più lunga d’Italia, e provare in piscina la strumentazione dei sommozzatori. La giornata culminerà con l’esibizione di Freestyle Motocross in notturna dopo la cena presso lo Chalet delle Feste.

Le parole del Sindaco Matteo Camiciottoli: “Ringraziamo il Presidente Toti per il patrocinio, felici di essere riusciti per il terzo anno consecutivo a dare vita a un evento così importante. È un dispiacere che l’Assessore Cavo non abbia trovato il tempo per passare a portare il proprio saluto a un evento che ogni anno è punto di riferimento per oltre 600 disabili provenienti da tutto il Nord Italia. Come amministrazione ringraziamo tutte le persone che hanno reso possibile questa giornata: Vanni Oddera, i volontari, la Pro Loco, le Associazioni e tutti gli sponsor. Siamo soddisfatti che Pontinvrea grazie allo sforzo di tutti possa essere sempre più esempio di vera condivisione e di crescita per tutti i ragazzi”.