Alassio, presentato da l'autore Franco Quaglieni il libro dedicato a Mario Soldati

Dopo numerose presentazioni itineranti in tutto il Nord Italia, domenica 21 Luglio è stata la volta di Alassio, dove presso la sala Baldassarre della Biblioteca Civica, il prof. Pier Franco Quaglieni ha presentato l'ultima sua creazione: "Mario Soldati La Gioia di Vivere" - Golem Edizioni.

Questo libro dedicato a Mario Soldati è aperto da un ampio saggio di Pier Franco Quaglieni, amico personale dello scrittore e cofondatore con lui ed Arrigo Olivetti del Centro "Pannunzio" - di cui Soldati fu presidente per quasi vent'anni dal 1980 al 1997 - e comprende una pagina di Chiara Soldati che descrive il lessico famigliare soldatiano.

Il libro è ricco di saggi di autorevoli critici e studiosi, di relazioni a convegni, di semplici ricordi e testimonianze di amici, noti e meno noti: esso è scritto seguendo diversi registri di scrittura ed è volto a ricostruire la poliedrica figura dello scrittore e regista torinese in modo fruibile da un ampio pubblico. Ciascun lettore potrà scegliere cosa leggere, trattandosi di un libro che non necessariamente va letto a partire dalla prima pagina, ma che lascia la possibilità di scelta ai singoli lettori.

Nella Biblioteca di Alassio, al tavolo di presentazione erano presenti: il dott. Roberto Pirino, delegato del'Accademia della Cucina per il Ponente Ligure, che ha raccontato dei suoi incontri con Soldati in occasioni di eventi enogastronomici. L'on. Enzo Ghigo, ex presidente Regione Piemonte, don Gabriele Corini, parroco di S.Ambrogio di Alassio e docente di teologia a Milano.

Ha aperto la presentazione la dott.ssa Anna Ricotti, vicedirettore del Centro Pannunzio. Ha coordinato Luisella Berrino, figlia di Mario, amico di Soldati che sottolineò la sua genialità nel promuovere Alassio, con l'invenzione del Muretto, le sue Miss e le varie manifestazioni. Sala stipata da qualificato e attento pubblico amante della cultura.