Nuovo accesso per il cimitero del capoluogo di Tovo San Giacomo

Proseguono i lavori per un nuovo accesso al cimitero di Tovo San Giacomo capoluogo. Ne dà annuncio, attraverso la propria pagina Facebook, il sindaco Alessandro Oddo, che spiega: "Una volta ultimati, questi lavori permetteranno l’accesso alla parte bassa della struttura al nuovo “monta feretri” meccanico acquistato dal Comune, che sarà in funzione in tutti e tre i cimiteri di Tovo San Giacomo.

Il nuovo passaggio, realizzato interamente in legno e terra, gradevole alla vista, permetterà anche l’utilizzo del cancello, realizzato circa 4 anni fa, anche da chi ha difficoltà a muoversi permettendogli così la possibilità di evitare tutte le scalinate che portano ai colombari".