Chi ha perso questo gattone, ritrovata ieri miagolante in via Garroni a Savona?

E’ stato recuperato dagli operatori del servizio veterinario ASL2 ed è ora ricoverato presso la sede della Protezione Animali di via Cavour 48 r dove, da lunedì a sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 (telefono 019 824735), l’eventuale proprietario la potrà vedere e riavere; se non si troverà, sarà disponibile per l‘adozione.