Savona, la Fiera di Natale ritornerà nella sede originaria

La tradizionale Fiera di Natale del 23 dicembre a Savona torna nell'originaria sede.

Vista la concomitante presenza del classico lunedì del mercato nel centro cittadino le bancarelle natalizie devono cambiare posizione e quindi la giunta comunale ha deliberato per il ritorno nella zona di via Manzoni, via Verzellino (nel tratto compreso tra via Manzoni e via Caboto) e via Caboto (tratto compreso tra via Verzellino e via Pietro Giuria).

Dal 2001 fino al 2008 fu la prima destinazione prescelta (con l'aggiunta di Corso Italia) per poi passare nel centro cittadino in via Guidobono, via Urbano Rella e Piazza del Popolo, lato mare.

Nel febbraio 2017 era stata ridotta la durata della Fiera al solo giorno del 23 dicembre di ogni anno tra le polemiche dei commercianti quando invece in precedenza si svolgeva anche la vigilia di Natale.

56 saranno i posteggi da destinare a commercianti su aree pubbliche per la vendita di merci varie e 4 invece gli stalli riservati ai produttori diretti.