Arriva il "Grande Caldo" su tutta la Liguria: il picco è previsto per giovedì

Il Ministero della Salute ha emesso le nuove previsioni sulle ondate di calore per questi giorni. La Regione Liguria ricorda che oggi e domani su tutto il territorio regionale si verificheranno condizioni da bollino arancione, per poi arrivare ad essere giovedì da bollino rosso.

Nello specifico, si stimano per la giornata odierna e quella di domani, temperature oscillanti tra un minimo di 26 e un massimo di 31° centigradi, con un percepito corporeo pari a circa 35 gradi. Nella giornata di venerdì la sensazione di percezione corporea arriverà a toccare i 36° C, con rischio di scompensi per persone anziane, cardiopatiche o con altri problemi di salute.

Da non sottovalutare anche il fattore umidità, che nella giornata odierna ha già fatto registrare valori superiori al 60% e che contribuisce a quella sensazione di "cappa di caldo" che, in soggetti predisposti, può causare problemi respiratori.