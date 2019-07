Atti osceni davanti ai bambini: denunciato a Borghetto Santo Spirito

I genitori allarmati hanno chiamato la Polizia Municipale che è intervenuta prontamente e, sentiti i testimoni, ha denunciato l'uomo per atti osceni aggravati dal fatto di averli compiuti nelle vicinanze di un luogo frequentato da minori.

Ieri, 22 luglio, è stato denunciato a piede libero un uomo di circa 80 anni per atti osceni. L'uomo dal balcone di casa sua si masturbava guardando i bambini che giocavano nel vicino parco giochi.

L'uomo, residente a Torino, si trovava in vacanza con la famiglia ignara però degli atti compiuti dall'anziano.

Dichiara il sindaco Giancarlo Canepa: “Non posso che essere sdegnato per quanto accaduto proprio nelle vicinanze di uno dei nostri parchi più frequentati. Mi complimento con il comandante Tabó e con gli agenti della nostra Polizia Municipale per aver proceduto con tempestività e professionalità in una situazione molto delicata. L’attenzione su questo genere di situazioni deve sempre essere mantenuta molto alta.”