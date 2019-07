Sacchi della differenziata di Carcare abbandonati nel parcheggio dei "Docks" a Vado Ligure (FOTO)

I 'furbetti del rifiuto colpiscono ancora'. Cinque sacchi della raccolta differenziata (plastica e indifferenziato) di Carcare, sono stati abbandonati vicino ad una campana del vetro situata nel parcheggio del "Docks Market" di Vado Ligure.

La segnalazione arriva da un membro del gruppo Facebook "Sei di Carcare se...".