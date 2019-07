Savona, lavori di pulizia straordinaria delle aree verdi della scalinata Assereto

Lavori di pulizia in corso a Savona nelle aree verdi della scalinata Assereto, che collega via Famagosta alla Villetta. Lo comunica l'assessore ai Lavori Pubblici, Pietro Santi:

"È in corso una pulizia straordinaria delle aree verdi della scalinata Assereto, che collega via Famagosta alla Villetta. La forte perturbazione di lunedì 15 luglio ha depositato al suolo una notevole quantità di aghi di pino e fogliame, rendendo pericoloso il transito pedonale. Si è colta l'occasione per svolgere una contestuale manutenzione delle aree verdi circostanti. L'intervento è attualmente in corso e terminerà nella giornata odierna".