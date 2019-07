Venerdì 27 settembre ad Amsterdam si terrà la presentazione dell'International Autogas Day

Una mezza giornata di conferenze che si terranno all’Hilton Hotel di Amsterdam, che si focalizzeranno sulle opportunità per il settore dell’Autogas a livello mondiale, partendo dalle sfide, dalle prospettive e dalle iniziative offerte dai singoli paesi. Contemporaneamente, o nei giorni successivi, diverse altre iniziative avranno luogo a livello nazionale e regionale, completando in questo modo l’iniziativa dell’Autogas Day, che in Italia avrà luogo il 28 Settembre.

Il congresso dell’ Autogas Day offrirà una selezione di incontri che analizzeranno le tendenze del settore e le attuali sfide legate allo sviluppo e alla crescita del settore autogas. Un gruppo di esperti, provenienti da tutto il mondo, presenterà le differenti realtà, condividendo le proprie esperienze ed incoraggiando i partecipanti ad agire fattivamente sugli argomenti trattati.

L’Autogas Day trarrà beneficio dall'esposizione a livello mondiale garantita dal World LPG Forum & European Congress, grazie all’alto livello dei partecipanti ed alle diverse opportunità di networking.

Benefit dell'alimentazione a GPL – il primo carburante alternativo al mondo:

Disponibile subito e con una capillare rete di distribuzione

Carburante pulito con basse emissioni di CO2

Carburante trasportabile che non necessita di tubazioni e che può arrivare ovunque

Adattabilità ad un gran numero di flotte

Riduzione dei costi di esercizio in confronto a benzina e diesel

Recupero di una fonte di energia che andrebbe distrutta

Per ulteriori dettagli visitare il sito:

https://www.worldlpgforum-aegpl2019.com/programme/friday-27-september-2019-autogas-day/29



Per diventare media partner:

https://www.worldlpgforum-aegpl2019.com/media-partners/22

#AutogasDay



Per ulteriori informazioni e per lo sviluppo di iniziative locali si prega di contattare:

Angelique Berden, Leading international Autogas Day, Angelique.Berden@wfsinc.com