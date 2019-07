Boissano, si ride con gli Zanni in: "13 a tavola"

Che cosa potrebbe succedere se, al momento di organizzare una cena, ci si accorgesse dell’eventualità di ritrovarsi in tredici a tavola? E se qualcuno fosse superstizioso? Ce lo racconta la compagnia teatrale “Gli Zanni”, per la regia di Nino Manitto, che porta in scena un grande classico della commedia intitolato appunto “13 a tavola”.

L’appuntamento è per domani sera, mercoledì 24 luglio, alle ore 21 in piazza Govi a Boissano.

Ingresso libero con offerta.

Personaggi

Maddalena Villardier: Elisabetta Galano

Consuelo Dolores Koukouwsko: Cira Graziano

Veronica Chambon: Filomena Angelico

Antonio Villardier: Nino Manitto

Dottor Peloursat: Simone Torterolo

Federico: Alessandro Metelli

Giancarlo Chambon: Massimo Desalvo

Dupaillon: Massimo Desalvo



Regia: Nino Manitto

Luce e Suoni: Cesare Guidotti

Direttore aetistico: Barbara Altafina