Varigotti Festival, tutto pronto per il Premio Nazionale per la Canzone d'Autore Emergente

Al via l’edizione 2019 del Varigotti Festival, “Premio Nazionale per la Canzone d’Autore Emergente”, che si terrà giovedì 25 e venerdì 26 luglio a partire della 20 e 45 in Piazza Lagorio, nel borgo mediterraneo di Varigotti a Finale Ligure.

Il concorso, organizzato dall’Associazione Culturale E20 con il patrocinio del Comune di Finale Ligure, dell'Associazione Varigotti Insieme, del MEI e della Rete dei Festival, prevede anche per quest’anno la partecipazione di artisti e band emergenti provenienti da tutta Italia e la presenza, nel corso delle due serate, di ospiti di spicco del panorama musicale italiano.

Speciale madrina della manifestazione di ques'anno la cantautrice Teresa De Sio, che si esibirà venerdì in un concerto straordinario con la sua band. Dopo un’attenta valutazione, volta a individuare le proposte più meritevoli e rappresentative della nuova musica d’autore italiana, il direttore artistico Roberto Grossi ha reso noti i nomi dei dieci finalisti che si esibiranno nel corso della serata inaugurale di giovedì 25 luglio, elencati di seguito: Ginez e il bulbo della ventola (SV), Anthony Hed (CO), Stona (AL), Pamela Guglielmetti (TO), Enrico Zambelli (GE), Luciano Nardozza (LO), Davide Marchetta (MB), Erica Salvetti (MS), Rosarubra (UD), Ilaria Allegri (TO).

Solo tre di loro avranno la possibilità di accedere alla finalissima di venerdì, quando verrà decretato il vincitore del Premio Nazionale per la Canzone d'Autore Emergente “Varigotti Festival, che oltre a ricevere l’ambito titolo avrà la possibilità di esibirsi in manifestazioni partner dell’evento, del MEI (Meeting degli Indipendenti) e della Rete dei Festival.

A decidere le sorti degli artisti in gara sarà una giuria di professionisti del settore composta da: Alberto Gatti, responsabile del Premio "Cultural'mente Indipendente" di Covo (BG); Ferdinando Molteni, musicista, scrittore, giornalista; Marco Mori, produttore discografico, presidente di Audiocoop; Danila Satragno, cantante, vocal coach; Massimo Schiavon, musicista, membro del Club Tenco e ideatore del festival “Queste Piazze Davanti al Mare” di Laigueglia (SV). Mauro Ermanno Giovanardi, cantautore (ex leader dei LA CRUS) In concomitanza con la gara, sul palco del Varigotti Festival si alterneranno inoltre diversi ospiti musicali.

Ad aprire la manifestazione giovedì sera la band Marcondiro, vincitrice del Premio Mei SuperStage 2018, come miglior live 2018 e protagonista di un tour estivo che toccherà tante città sia a nord che sud Italia ed in autunno continuerà all'estero. Altra ospite la celebre cantante e vocal coach Danila Satragno e il giornalista Feridinando Molteni che presenterà il suo successo editoriale “Banana Repubblic 1979” (entrambi membri della giuria).

La seconda serata vedrà tra gli ospiti l'esibizione di Michael Fortunati, vincitore del Premio Cultural'mente Indipendente 2018, di Noma, un nuovo progetto musicale capitanato dalla cantante Greta Dressino, ed i vincitori della scorda edizione del Varigotti Festival, la band Cieli Neri Sopra Torino.

A chiudere la manifestazione il concerto – evento di Teresa De Sio, che in esclusiva presenterà con la sua band “Puro Desiderio” il nuovo album che segna il passaggio in una nuova era di una delle cantautrici più importanti della musica italiana.

A due anni dall'uscita dall'ultimo lavoro dedicato all'amico Pino Daniele, dopo una intensa ricerca e divulgazione sulla musica folk, testimoniata da dischi che hanno venduto complessivamente oltre due milioni e mezzo di copie, il docu-film “Craj” premiato al Festival del Cinema di Venezia nel 2005, i fortunati romanzi “Metti il diavolo a Ballare” e “L'Attentissima”, la cantautrice con questo nuovo disco svela al pubblico un suo mondo musicale e poetico intimo, rimasto a lungo privato.

Questi e altri ospiti a sorpresa, insieme ai dieci finalisti del concorso, faranno parte della ricca scaletta dell’ottava edizione del Varigotti Festival- Premio Nazionale per la Canzone d’Autore Emergente. Una manifestazione che è ormai tappa obbligata nelle serate musicali estive della Riviera che ha per slogan “vieni ad ascoltare la nuova musica italiana”. L'ingresso è libero.