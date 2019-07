Consulta immigrazione, Pd: "La maggioranza continua a non convocarla e quindi a non applicare la legge regionale"

"Per il centrodestra, paladino a parole della legalità, alcune leggi si applicano e altre no. È il caso della norma che prevede la convocazione della Consulta regionale per l'integrazione dei cittadini stranieri immigrati: uno strumento importante di studio, programmazione e approfondimento di un fenomeno epocale come, appunto quello dell'immigrazione, che mette insieme molti soggetti che lavorano sul territorio proprio su questi temi" commenta i consiglieri regionali del Pd ligure Giovanni Lunardon e Pippo Rossetti.

"Ma quando si parla di immigrazione questa maggioranza preferisce portare avanti una battaglia di ideologica per raccogliere consenso. E così oggi in Consiglio è stato approvato solo il programma di interventi in materia di emigrazione, mentre il centrodestra ha bocciato l’ordine del giorno del Pd che chiedeva la convocazione della Consulta sull'immigrazione. Noi, a differenza della maggioranza, crediamo non solo che sia prezioso valorizzare il ruolo svolto dalle comunità italiane all'estero (e cioè gli emigranti) ma anche la presenza delle comunità che fanno riferimento a cittadini stranieri sul nostro territorio (gli immigrati)".

"Senza contare che la Consulta, come ribadito più volte, è stata introdotta grazie alle legge regionale 7 del febbraio 2007 e quindi è un organo che va convocato per legge. L’ultima volta è stata nominata nel 2012, con la legislatura precedente. In Liguria ci sono 140 mila residenti stranieri, pari al 10% della popolazione. Nonostante l'appello lanciato nelle corse settimane da sindacati, associazioni e Partito Democratico questa legge regionale continua a essere ignorata" concludono i consiglieri regionali del Pd ligure Giovanni Lunardon e Pippo Rossetti.