Savona, strumenti di finanza agevolata per le microimprese. Zunato: "Un valore aggiunto"

" Il nostro è un territorio retto fondamentalmente dalle microimprese - afferma l'assessore savonese - questo distinguo è rilevante nel momento in cui si debbano porre in campo strumenti di sostegno idonei a questo particolare tipo di impresa al contempo più vulnerabili, ma anche più adattabili".

"Sono quasi sempre aziende con una forte caratterizzazione familiare, dal grande know how, ma con sovente forti carenze di liquidità, sbilanciate finanziariamente e quindi spesso impossibilitate a fare un passo avanti. E' in questa ottica che gli strumenti di finanza agevolata hanno senso: non si tratta di un mero assistenzialismo, bensì di un valore aggiunto anche dal punto di vista consulenziale, perchè per poter fruire appieno di queste risorse è fondamentale la programmazione e quindi l'apporto professionale di commercialisti ed associazioni di categoria a supporto dei nostri imprenditori".