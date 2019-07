Radio Onda Ligure 101 intervista Enrico Nigiotti

Settimana ricca di ospiti musicali sulle frequenze di Radio Onda Ligure 101. Dopo Irene Grandi e gli Zen Circus quest'oggi sarà Enrico Nigiotti ad essere protagonista della trasmissione condotta da Maurilio Giordana.

Il giovane cantautore livornese è reduce dalla 69° edizione del Festival di Sanremo alla quale ha partecipato con il brano “Nonno Hollywood”, aggiudicandosi il Premio Lunezia per Sanremo come miglior testo in gara, e il disco d’oro.

Domenica 28 luglio, alle ore 21.00, Enrico Nigiotti sarà ospite de "Il Tenco Ascolta" in programma a Sanremo, all’Anfiteatro San Costanzo, nel cuore della Pigna, un’occasione per incontrare la musica di qualità di domani, da sempre compito del Club Tenco.

L'intervista a Enrico Nigiotti è in programma oggi alle 12 e 10 circa e sarà disponibile anche in streaming sul sito www.ondaligure.it