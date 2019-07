Alassio, nuovo ripascimento dell'arenile: i ringraziamenti di Emanuele Schivo, presidente Associazione Bagni Marini

Nota ufficiale di Emanuele Schivo, presidente Associazione Bagni Marini di Alassio, in merito al nuovo ripascimento stagionale finanziato per € 150.000 da parte del Comune: "Procedono i lavori di ripascimento del secondo intervento stagionale, con questa sera verrà terminato il tratto di Borgo Coscia. Come Presidente dell'Associazione Bagni Marini, dopo molte polemiche sollevate nei mesi, devo questa volta puntualmente dare atto e ringraziare l'Amministrazione Comunale, il Sindaco (seppur sospeso) Marco Melgrati, il Vicesindaco Galtieri e gli Uffici Comunali per aver impegnato i €150.000 prelevati dalla spesa corrente e messi a disposizione per l'emergenza.

È doveroso un mio ringraziamento anche all'interesse ed all'impegno che, già nelle giornate prima della mareggiata del 15 luglio, durante e dopo, ha visto protagonista l'Amministrazione Regionale e gli Uffici Regionali, i quali si sono attivati per trovare una soluzione immediata. Un ultimo grazie va alla Marittima Service Group che continua ad operare in modo estremamente professionale ormai da fine maggio.

L'intervento previsto dal Comune, di circa 4 MC a m.l., era purtroppo il massimo consentito per un affidamento privato celere e che consentisse di operare e migliorare la situazione nell'immediato. Di certo noi balneari non staremo solo a guardare! Non saranno poche le spiagge che eseguiranno nuovamente a proprie spese gli ulteriori metri cubi possibili con la nuova autorizzazione .

Alla fine dei 10/15 giorni previsti per terminare l'opera sono certo che riusciremo, augurandomi anche condizioni meteo favorevoli che sono tardate ad arrivare, a raggiungere senza troppi problemi la fine della stagione. Il nostro nuovo impegno economico lo metteremo per i nostri ospiti a cui vogliamo bene ed ai quali la spiaggia ed i servizi ad essa collegata non devono mai mancare.