Caldo in Liguria: anche 35° lungo la costa, nell'entroterra sfiorati i 39°

Ancora una giornata molto calda in Liguria caratterizzata da cielo sereno o al più poco nuvoloso quasi ovunque, venti che si sono andati orientando dai quadranti meridionali, generalmente deboli e mare che, alla boa di Capo Mele, è risultato quasi calmo con temperatura dell'acqua che è arrivata a toccare 28.9 gradi per poi scendere a 27.9. Lo si legge nel bollettino diramato dal Centro Meteo Arpal.

Ovviamente l'aspetto più significativo è quello delle temperature. Ecco le cinque stazioni che hanno segnato le massime più alte e, per le province non presenti in questa graduatoria, il valore massimo registrato: Castelnuovo Magra (La Spezia) 38.8, Pian dei Ratti (Genova) 38.4, Riccò del Golfo (La Spezia) 37.4, Sarzana (La Spezia) e Onzo Ponterotto (Savona) 37.3. Nell'imperiese massima a Rocchetta Nervina con 36.9

Gran caldo anche nei centri urbani e nelle stazioni di riferimento dei capoluoghi di provincia. Questi i valori massimi registrati: Genova Centro Funzionale 35.1, Savona Istituto Nautico 33.7, Imperia Osservatorio Meteo Sismico 32.6 e La Spezia 35.6

Ecco una rapida carrellata in alcune stazioni della rete Omirl alle ore 18.15. Accanto alla temperatura è indicato, dove presente un igrometro, il tasso di umidità: Sanremo 31.5-umidità 51%;Imperia Osservatorio Meteo Sismico 30.6-umidità 50%; Alassio 32.9-umidità 48%; Cairo Montenotte 31.8; Savona Istituto Nautico 32.0-umidità 59%; Sassello 31.1; Busalla 31.2; Genova Centro Funzionale 34.5-umidità 54%; Chiavari 31.4-umidità 60%; Santo Stefano d'Aveto 29.1 e La Spezia 35.0-umidità 30%.

Nella notte trascorsa da segnalare la stazione Omirl di Corniolo, nel comune di Riomaggiore (La Spezia) dove il termometro, poco dopo la mezzanotte, ha segnato 30.0 gradi per poi scendere fino a 25.8.

Ma ci sono stati altri valori particolarmente significativi: Sciarborasca (Genova) alle 6.00 segnava 29.2, ma, alle 2.00, Genova Centro Funzionale ha toccato anche 29.7. Nelle altre province spiccano i 28.3 di Cipressa (Imperia) e i 27.4 di Cenesi (Cisano sul Neva, Savona).

Queste le previsioni per i prossimi due giorni del Centro Meteo Arpal che potete trovare in versione video QUI:

domani, giovedì 25 luglio: ancora bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso, disturbato da attività convettiva con possibili rovesci o temporali sui rilievi appenninici e alpini nelle ore più calde. L'ondata di caldo raggiunge oggi il culmine con temperature massime in ulteriore parziale aumento; sensazione di afa diffusa. Venti: deboli a prevalente regime di brezza lungo le coste, locali rinforzi pomeridiani sui capi e localmente sui rilievi interni. Mare: quasi calmo. Umidità: su valori medi. Segnalazioni di protezione civile: elevato disagio fisiologico per caldo. Temperature minime stazionarie, massime in aumento;

venerdì 26 luglio: ancora bel tempo su tutta la regione con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Parziale flessione delle temperature per l'approssimarsi di una perturbazione, associata tuttavia a un aumento dell'umidità; ancora sensazione di afa lungo le coste e nelle valli interne poco ventilate. Possibile attività cumuliforme sui rilievi. Venti: deboli a prevalente regime di brezza lungo le coste, locali rinforzi pomeridiani sui capi e localmente sui rilievi interni. Mare: quasi calmo. Umidità: su valori medi. Segnalazioni di protezione civile: moderato disagio per caldo. Temperature minime stazionarie, massime in diminuzione.