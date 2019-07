Savona, colpisce due agenti della polizia: torna libero ma con obbligo di firma

Obbligo di presentarsi in Questura a Savona due volte al giorno. Il giudice Caterina Lungaro ha preso questa decisione dopo il processo per direttissima che ha visto coinvolto il marocchino A. T. B., 53 anni, arrestato ieri dalla polizia di Savona con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.

L’uomo, in seguito all’intervento degli agenti delle volanti per una lite all'interno di un ristorante tra Via Bove e via Cadorna, zona Legino, in cui lo stesso si era recato per discutere con la ex moglie, ha aggredito e minacciato le forze dell’ordine intervenute, danneggiando inoltre successivamente gli infissi di una porta in Questura.

Lo stesso, inoltre, in evidente stato di ebbrezza, è stato segnalato amministrativamente per ubriachezza. Dopo la convalida dell’arresto, vista la richiesta di termini a difesa del suo legale il processo è stato rinviato al prossimo 10 ottobre.