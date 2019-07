Bergeggi, un successo di pubblico la prima serata di "Cinemare"

Prima atto nella serata di ieri per l'iniziativa Cinemare 2019 e solito successo di pubblico, con più di 400 persone in spiaggia ad assistere alla proiezione del film di animazione "UP". La manifestazione, a cura del Comune di Bergeggi e dell'Area Marina Protetta, è ormai diventata una consuetudine, essendo alla sua decima edizione.

"Cinemare risulta essere un'iniziativa sempre molto apprezzata da adulti e bambini, che possono assistere in tutta libertà alle proiezioni di film immersi in uno scenario naturale fantastico. Questa edizione è ancora più importante perché ricorre il decennale. È un'iniziativa di cui vado orgoglioso perché coniuga al meglio il binomio cultura/ambiente e territorio, valorizzando entrambi. Il 6 agosto sarà inoltre l' occasione per celebrare la Bandiera blu, un riconoscimento importantissimo che premia gli sforzi fatti in termini di salvaguardia ambientale" commenta il Sindaco Arboscello.