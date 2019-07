Traversata del Mercantour con il CAI di Savona e Asti

I Club Alpino Italiano di Savona e Asti organizzano un meraviglioso tour con tappe giornaliere in 7 rifugi nella parte più suggestiva de La Grande Traversée du Mercantour.

Il tour si svolgerà dal 31 Agosto al 08 Settembre 2019 con il seguente programma di massima:



- sabato 31/8 ore 14,00 Partenza da Savona con mezzi propri per Bersezio Villaggio Primavera (1480 m) – Valle Stura – Salita al Rifugio Becchi Rossi (1888 m) di Ferrere – Disl. 410 m – Pernottamento al rifugio

- domenica 1/9 Trasferimento al rifugio di Vens (2380 m) – Disl. +780/-300 – Pernottamento al rifugio

- lunedì 2/9 Trasferimento al rifugio di Rabuons (2523 m) – Disl. +495/-350 – Pernottamento al rifugio

- martedì 3/9 Trasferimento al rifugio del Laus (1910 m) – Disl. +690/-1300 – Pernottamento al rifugio

- mercoledì 4/9 Trasferimento al Santuario di Sant’Anna (2010 m) – Disl. +975/+865 – Pernottamento nel posto tappa

- giovedì 5/9 Trasferimento al rifugio Malinvern (1836 m) – Disl. +715/-915 – Pernottamento al rifugio

- venerdì 6/9 Trasferimento al rifugio Questa (2388 m) – Disl. +920/-360 – Pernottamento al rifugio

- sabato 7/9 Trasferimento al rifugio Remondino (2430 m) – Disl. +1000/-960 – Pernottamento al rifugio

- domenica 8/9 Discesa al Pian della Casa – Disl. -875 – Recupero auto e rientro a Savona



Tutti i pernottamenti saranno effettuati con trattamento di mezza pensione.

La lunghezza dei percorsi consiglia la partecipazione ad escursionisti ben allenati (Difficoltà: EE) e con buona capacità di adattamento alle condizioni dei rifugi.



Le quote a persona per i soli soci CAI è pari a 390 euro, quota che potrà subire piccole variazioni, e che comprende il trattamento di mezza pensione (bevande escluse) nelle giornate di trekking, ma non include il viaggio, i pasti in viaggio e gli extra in generale.



Dal momento che i posti sono limitati in base alle disponibilità dei rifugi, le iscrizioni dovranno avvenire entro venerdì 9 Agosto e dovranno essere accompagnate da una caparra di 100 euro

Per il versamento della caparra è possibile usare il conto corrente bancario intestato al CAI Sezione di Savona IT15 S056 9610 6000 0000 2653X44



Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare telefonicamente Agostino al 338 6424593, Mario al 328 2113794, tramite e-mail a vicepresidente@caisavona.it o direttamente tramite il modulo di contatto presente nel sito www.caisavona.it

Link: https://www.caisavona.it/contatti