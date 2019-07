Il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis nominato componente del Direttivo di Federsanità ANCI Liguria

Il Sindaco di Albenga Riccardo Tomatis è stato nominato componente del Direttivo di Federsanità ANCI Liguria, mentre il Presidente del Consiglio Comunale Diego Distilo è divenuto componente della Conferenza dei Consigli Comunali di ANCI Liguria.

Afferma il Sindaco Riccardo Tomatis: “Albenga più che mai in questo momento deve essere rappresentata presso tutti gli enti che si occupano di sanità. Stiamo vivendo un momento particolarmente difficile e, proprio per questo, essere rappresentati in una sede prestigiosa come quella dell’ANCI per quanto riguarda la sanità è una forma di tutela importante nell’interesse dei nostri concittadini”.

Ricordiamo che Federsanità – ANCI è il soggetto istituzionale che riunisce Aziende Sanitarie Locali e Ospedaliere e Conferenze dei Sindaci. Agisce come strumento sul piano della rappresentanza per i Comuni nell’ottica di complementarità dei servizi sanitari ospedalieri, territoriali e di assistenza sociale, nel rispetto delle esigenze di salute delle comunità locali e delle norme regionali in materia. Mantiene relazioni permanenti con gli organismi istituzionali e di rappresentanza della Regione e delle altre Associazioni delle autonomie locali, oltre ad avere rapporti con organizzazioni sociali, della cooperazione e del volontariato, Università e associazioni culturali, economiche, professionali e politiche, con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo delle qualità ed efficacia del sistema sanitario e socio-assistenziale nazionale, regionale e locale. La Federazione inoltre promuove inoltre attività e iniziative di studio sui temi della tutela e del governo della salute pubblica e altre tematiche connesse.

Importante anche la nomina del Presidente del Consiglio Diego Distilo che afferma: “Dobbiamo collaborare sempre di più con tutti gli altri comuni. Per noi è molto importante esserci ed io sono felice di questa nomina. Si tratta di una scelta fatta da ANCI e sono certo che porterà ad Albenga dei frutti importanti. La politica non si deve fermare in città, ma deve essere comprensoriale e regionale".