Salvatore (M5S): "Toti gioisce. non ha capito o non vuol capire che il Tav per la Liguria è quanto di più sconveniente ci possa essere"

"Di tutti i commenti che poteva fare, quello postato ieri da Toti è il più superficiale. Solo un Presidente di Regione incosciente potrebbe gioire per la realizzazione di un’infrastruttura che taglia fuori i porti di Genova e Savona" dichiara la capogruppo regionale Alice Salvatore commentando il post del "governatore".

Questo il post Facebook del presidente della Regione Liguria Toti : "Tav, finalmente da Conte parole di buon senso, quello che non hanno i grillini. Ora avanti anche con le altre opere. E ci voleva la costi benefici? Finalmente dal Premier Conte sentiamo parole di buon senso sulla Tav! Cioè quello che tutti gli Italiani sanno da tempo, a esclusione dei grillini che fanno finta di non sapere per coerenza con la loro assurda propaganda elettorale. Oggi, per bocca del Presidente del Consiglio, finalmente il Governo ufficialmente ammette che non fare l’alta velocità tra Lione e Torino costerebbe tantissimi soldi dei cittadini, senza alcun beneficio. Dunque, visto che non realizzare l’opera sarebbe più caro che farla, visto che tutte le regioni del nord-ovest la ritengono necessaria, visto che l’80% dei piemontesi la considera fondamentale, finalmente Conte si è deciso a dar torto a Toninelli e soci. Evviva, ora avanti anche con le altre opere che il Paese aspetta da anni".