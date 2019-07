Tav, il presidente Toti: "Affermazioni Salvatore ridicole per concezioni geografiche ed economiche"

“Le affermazioni della consigliera Alice Salvatore sono ridicole, sia sotto il profilo geografico che economico. Innanzitutto se fosse stato il Movimento Cinque non avremmo nè il Terzo Valico nè la Tav così come, dipendendo da un loro ministro, non abbiamo la Gronda autostradale”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti risponde all’esponente pentastellata Alice Salvatore in merito all’alta velocità Torino Lione.

Secondo il governatore, “con l’arroganza tipica di chi non sa ascoltare, la Salvatore finge di non sapere che tutte le categorie economiche, tutte le principali imprese di Genova, della Liguria e del nord ovest sono favorevoli a tutte le grandi opere. Solo lei non se ne è accorta. Andiamo avanti così: un giorno chiudiamo le riparazioni navali, un giorno impediamo la demolizione del Morandi, un altro blocchiamo la Gronda. La Liguria con la Salvatore è in buone mani. Perché, conoscendola – conclude Toti - gli elettori non le hanno mai affidato neppure la carica di capoclasse”.