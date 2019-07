Tav, Salvatore e Melis (M5S) rispondono a Toti: "I soliti attacchi senza rispondere nel merito"

“Toti purtroppo non risponde nel merito, ma soprattutto non tutela gli interessi della nostra Regione. L’opportunità di avere il corridoio mediterraneo TEN-T che oggi vede il passaggio nella tratta Lione-Torino, avremmo potuto vederlo lungo la tratta costiera ligure, che tocca i nostri principali porti: Genova e Savona, che sono i principali motori economici della nostra regione" commentano il capogruppo regionale del M5S Alice Salvatore e il consigliere regionale sempre del Movimento 5 Stelle Andrea Melis.

"Un presidente della Regione Liguria che caldeggia un’opera come il Tav, che è in diretta concorrenza con la nostra soluzione alternativa costiera, ha una visione miope e nociva per lo sviluppo economico del traffico merci ligure, che così viene invece compromesso e ostacolato” concludono Salvatore e Melis.