Aria condizionata guasta su un treno della tratta Genova-Savona: la rabbia di un pendolare

Dopo la segnalazione del Codacons sulla situazione del treno regionale Imperia-Milano stracolmo di passeggeri (leggi Qui) un cittadino ha espresso tutta la sua "rabbia" per le condizioni che ha dovuto affrontare durante il suo viaggio.

"Vi segnalo che sulla tratta Genova/Savona all'altezza di Cornigliano, ore 19:35, oltre ad essere arrivato il treno con 20 minuti di ritardo l'aria condizionata in molte carrozze non funziona e con tutta la gente ammassata le temperature arrivano a livelli altissimi tanto che una donna si è sentita male e l'ha appena soccorsa la croce rossa. Mi chiedo per quanto andrà avanti ancora questo pessimo servizio Trenitalia?Perchè non cambia mai niente? e noi paghiamo paghiamo son anni che paghiamo".