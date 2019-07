Albisola Superiore, Barbara Fiorio presenta il suo libro in piazza del Talian

Venerdì 26 luglio 2019, alle 21.00, nella caratteristica Piazza del Talian a Albisola Superiore, si terrà la presentazione del libro “Vittoria”, edito da Feltrinelli, dell’autrice genovese Barbara Fiorio.

La serata sarà moderata dal giornalista della RAI TGR Liguria Giorgio Giglioli, volto noto della televisione.

L’evento, organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Albisola Superiore, si inserisce nell’ambito del nuovo progetto “Cultura.360”, volto a promuovere iniziative in ambito artistico-letterario e ai valorizzare il territorio, il cui nuovo logo compare per la prima volta sul materiale promozionale.

Spiega Simona Poggi, neo Assessore alla Cultura: “Sono orgogliosa di iniziare questo percorso con un’autrice ligure di rilevanza nazionale, che con le sue opere si è imposta nel panorama letterario italiano. Il suo ultimo libro di successo è “Vittoria”, romanzo in cui la sofferenza per una storia d’amore fallita costringe la protagonista non solo a superare momenti difficili, ma anche a sapersi rialzare e a reinventarsi. Una storia, quella di Vittoria, nella quale tutti possiamo identificarci e che ci induce a riflettere sulle numerose opportunità che la vita ci riserva anche e soprattutto nei periodi più complicati".

L’evento sarà il primo di una serie di appuntamenti che caratterizzeranno l’estate culturale albisolese con tante novità.

“Il mio obiettivo - prosegue Simona Poggi - è promuovere quindi una cultura a 360 gradi, da qui si spiega la denominazione del progetto "cultura.360", in grado di coinvolgere gli adulti, le giovani generazioni che vogliamo attirare e il territorio con tutti gli esponenti della cultura in ogni sua forma, cercando così di ampliare e arricchire un programma già importante”.

Aggiunge Barbara Fiorio, autrice del romanzo: "È sempre un privilegio partecipare alle iniziative dei Comuni che scelgono di dare voce e spazio alle iniziative culturali, che siano libri, teatro, mostre, concerti o qualsiasi altro progetto artistico. So bene quanto la voce "cultura" sia penalizzata nei bilanci delle pubbliche amministrazioni. Per cui, a maggior ragione, apprezzo e sono grata quando trovo una visione che contempli e difenda quella voce come una parte essenziale della vita cittadina: sono profondamente convinta che la cultura, espressa in tutte le sue forme, promossa e sostenuta, sia alla base della civiltà e di una società sana e costruttiva".

La serata è realizzata anche grazie alla collaborazione dell'Associazione Pescatori e alla "Rosa dei venti".