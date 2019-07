La direzione provinciale dell'Endas di Imperia aderisce alla 4a 'Giornata Nazionale dei Giochi della Gentilezza'

Le buone maniere salveranno il mondo e siamo tutti invitati a riflettere sull’importanza dell’essere gentili. Nel 1997, a Tokyo, è stata firmata la ‘Dichiarazione della gentilezza’ nell’ambito della ‘World Kindess Movement’.

Ovviamente la gentilezza non è riferita solo al rispetto tra gli esseri umani ma nei confronti della natura e dell’ambiente. Nella gentilezza si pone la massima attenzione sui saluti, i sorrisi e i ringraziamenti, piccoli gesti che sembrano quasi passati di moda, eppure riescono a migliorare le giornate e le rendono più serene. Un proverbio russo dice che una parola gentile è come un giorno di primavera. Sicuramente molti di voi avranno condiviso sui social questa frase di Platone: “Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile. Sempre”.

La storia dell'Endas inizia 70 anni fa dai corsi di cultura popolare per la lotta all'analfabetismo, dai corsi di addestramento professionale, dalla diffusione della conoscenza della Costituzione Italiana tra i lavoratori e i giovani, l'Ente ha sempre utilizzato le proprie energie nella promozione dell'attività sportiva, nelle attività culturali, turistiche, ambientalistiche ed artistiche. Seguendo le orme dei fondatori che avevano fondato l’Ente per promuovere il tempo libero non come un mero passatempo ma come un modo per acquisire un bagaglio di conoscenze fondamentali che permettano agli uomini di progredire, la Direzione Provinciale Endas di Imperia, ha deciso di aderire alla 4a ‘Giornata Nazionale dei Giochi della Gentilezza’ che si svolgerà dal 20 al 23 settembre prossimi.

La ‘Giornata Nazionale dei Giochi della Gentilezza’ ha l’obiettivo attraverso il gioco, di diffondere la cultura della gentilezza e della buona educazione. Quest’anno verranno interessati 4 ambiti:

- Il comportamento - buongiorno, grazie, prego, per favore

- Ambiente e decoro pubblico - i rifiuti si buttano nel cestino

- Sicurezza stradale - sulla strada ci siamo io…e te

- Attenzione per la disabilità - disabili-ta l’ignoranza

La gentilezza deve rappresentare l’inizio di una nuova vita basata su valori importanti. Inoltre dovete sapere che essere aggressivi causa numerosi problemi di salute, con la gentilezza invece si vive meglio sul lavoro e si possono costruire alleanze durature. Promuoviamo la buona salute… siamo gentili... sempre. La gentilezza è contagiosa.

Per questo evento viene coinvolto tutto il Territorio da Albenga a Ventimiglia e possono partecipare tutti (scuole, associazioni, famiglie) e gli interessati possono contattare la direzione provinciale Endas di Imperia (tel: 345 1036907 o mail imperia@endas.it).