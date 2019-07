Albissola Marina: dal 29 luglio al 2 agosto “Un Tuffo nel Blu”, campo estivo di snorkeling

Il campo estivo “Un Tuffo nel Blu”, giunto alla quarta edizione, è una vera full immersione nel mare e nei suoi segreti: sono previste esercitazioni in spiaggia per imparare la tecnica dello snorkeling e le buone pratiche per la sicurezza in acqua; almeno tre mattinate dedicate allo snorkeling, in diverse località della Riviera di Ponente; unagita in un borgo costiero, con esperienze legate al mare; safari fotografico in acqua; la scienza in mare, ovvero laboratori ed esperimenti di biologia marina; incontri con pescatori; giochi in spiaggia…