"Game of Kings" al "The Space" di Genova, già sold out il primo spettacolo in programma il 26 settembre

A poche ore dal rilascio del nuovo trailer realizzato da Gioele Fazzeri che ha ufficializzato l'apertura delle prevendite per la première degli episodi 5, 6, 7, 8, 9 di "Game of Kings" (in programma il 26 settembre al multisala "The Space" al Porto Antico di Genova), c'è già un sold out: tutto esaurito infatti per lo spettacolo delle ore 20.00, in appena 10 ore venduti 250 biglietti.

Per quanto riguarda l'anteprima genovese, rimane dunque possibile prenotare lo spettacolo delle 22.30 già comunque preso d'assalto dai fan della web-serie fantasy medievale "Made in Liguria" firmata da Dario Rigliaco: il consiglio è quello di affrettarsi a prenotare il proprio posto in sala. Costo del biglietto numerato € 9, per info e prenotazioni si può scrivere a info.deanimation@gmail.com. I biglietti si potranno ritirare (il giovedì sera dalle 20 alle 22.30) nella sede della D&E Animation in via Cristofoli a Sampierdarena.

Il biglietto della première di Genova dà inoltre diritto a sconti sul merchandising durante la serata. A tal proposito, per tutti i presenti al "The Space" Porto Antico, sarà possibile acquistare in anteprima "l'ippocrasso bianco di Winrell", l'ultima delle tre bottiglie da collezione dedicate alla serie dall'opificio Porco Sarvego. Dopo l'ippocrasso di Prestonshire (esaurito) e l'idromele di Sisborn (in uscita il 31 luglio), ecco un'altra novità, sempre nella modalità limited edition con 100 bottiglie numerate.

Le proiezioni del 26 settembre al Porto Antico non saranno però esemplari unici poiché la programmazione seguirà al multisala Diana di Savona il 3 ottobre (ore 20) per poi spostarsi in riviera, il 4 ottobre, al cinema Moretti di Pietra Ligure. In questi ultimi due casi i biglietti saranno acquistabili direttamente ai botteghini delle due sale cinematografiche.