Salvataggio Banca Carige: Cassa Centrale Banca e il Fitd vicini ad un'intesa

Salvataggio della Banca Carige. Arrivano le prime schiarite dopo il Cda di Cassa Centrale Banca. Secondo quanto emerso infatti, Cassa Centrale Banca e il Fitd sarebbero vicini a un'intesa per il rafforzamento patrimoniale dell'istituto ligure, attraverso l'intera copertura dell'aumento di capitale da 700 milioni di euro.

Nel dettaglio, lo Schema Volontario del Fondo avrebbe approvato la conversione del Bond da 313 milioni di euro. Dalla Cassa Centrale dovrebbero arrivare 65 milioni di euro. Il resto dell'ammontare invece, oltre 300 milioni di euro, pare verrà garantito dal Fondo Interbancario.



Ma non è tutto. Infatti, oltre all'aumento di capitale, l'intervento di salvataggio dovrebbe prevedere anche l'emissione da parte di Banca Carige di un prestito obbligazionario da 200 milioni di euro.



Tale intesa raggiunta in extremis, dovrà ora passare per il via libera dall'assemblea degli azionisti, il cui svolgimento si dovrebbe tenere nel mese di settembre.