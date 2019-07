Bolkestein, "La Base Balneare" con Donnedamare: "Non siamo disposti ad essere immolati in nome di un'Europa che utilizza diversi metri di giudizio"

Nota ufficiale del Sindacato Nazionale "La Base Balneare" con Donnedamare sulle indiscrezioni riguardanti le aste per il settore balneare :

La Base Balneare con Le Donnedamare alla luce degli ultimi articoli, supposizioni, indiscrezioni è fortemente convinta che questi anni di lotte, incontri, manifestazioni e convegni abbiano messo ben in chiaro le nostre posizioni e intenzioni.

Siamo a tutti gli effetti degli imprenditori che investono, creano occupazione, incidono fortemente sul Pil nazionale e si prendono le responsabilità legali del proprio operato. Non occupiamo beni pubblici abusivamente ma li abbiamo valorizzati e messi in condizione di essere volano di turismo e affermazione di un Made in Italy di qualità.

Questo e le dichiarazioni di Mr Bolkestein, che non potranno essere ignorate o negate, ci pongono in una posizione inattaccabile. Siamo disposti a qualsiasi tipo di collaborazione con le autorità che operano per gli stessi nostri scopi, ma non siamo disposti,dopo anni di sacrifici,ad essere immolati in nome di una Europa che utilizza diversi metri di giudizio da Stato a Stato.