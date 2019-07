Tpl, continui contatti tra Provincia e comune di Savona: in ballo sempre il nome del nuovo presidente

Un serrato faccia a faccia tra il comune di Savona e la Provincia per discutere del nome del prossimo presidente di Tpl.

Continuano i contatti tra l'assessore Silvano Montaldo e il presidente provinciale Pierangelo Olivieri e dopo la fumata grigia di ieri pomeriggio, domani, a meno di una settimana dall'assemblea dei soci dell'azienda del trasporto pubblico locale, ci sarà un ulteriore incontro tra i due.

Il nome di Franco Orsi spalleggiato dalla Provincia e da alcuni sindaci (Varazze, Albisola Superiore, Vado, Loano su tutti) e quello di Simona Sacone per Palazzo Sisto, sono in ballo per la successione di Claudio Strinati.

"Probabilmente arriveremo al 31 (data dell'assemblea dei soci) senza ancora nessuna decisione. Le posizioni sono sempre le stesse, bisogna che qualcuno faccia un passo indietro sennò non andiamo da nessuna parte" spiega l'assessore alle partecipate Montaldo.

"Siamo in continuo contatto - dice il presidente Olivieri - alcuni sindaci sostengono la nostra idea ma troveremo una quadra".

Al momento non è stata convocata ufficialmente l'assemblea dei sindaci dopo l'ultima, molto accesa, che si è svolta venerdì 19, anche se potrebbe svolgersi lunedì 29 o martedì 30 dopo il consiglio provinciale nel quale verrà modificato l'atto di indirizzo del trasporto pubblico locale.

Dalla procedura di gara all'affidamento in house del servizio. La novità, tanto attesa dai sindacati e dai lavoratori, condivisa da tutti i sindaci.