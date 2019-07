Savona, falso allarme per un incendio tra via Amendola e via Turati (VIDEO)

Falso allarme per un principio di incendio a Savona. L'allarme è stato lanciato questa sera intorno alle ore 20.30. Al centralino dei vigili del fuoco è arrivata una segnalazione di un rogo nella zona compresa tra via Giovanni Amendola e via Turati.

Immediato è scattato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Ma quando il personale della centrale operativa di Savona è arrivato sul posto, dell'incendio non c'era nessuna traccia.

Probabilmente si è trattato di un fuoco di pulizia, spento prima dell'arrivo dei pompieri.