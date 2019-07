A Spotorno si avvia alla conclusione lo "Spoturnito 2.0": sabato e domenica le finali

Siamo quasi giunti al termine di questa edizione del torneo di calcio “Spoturnito 2.0” negli impianti sportivi del Parco Monticello di Spotorno. Commenta il consigliere delegato alle politiche giovanili, Maximiliano Magnone: “Come amministrazione molto soddisfatti. Come negli anni precedenti abbiamo visto tanta sana passione e voglia di divertirsi, non soltanto da parte dei giovani calciatori in gara ma anche da parte del pubblico che segue tutte le fasi del torneo con un coinvolgimento festoso. Dà una certa soddisfazione sentire che per le vie del paese tanti ragazzi parlano già della prossima edizione, tra chi annuncia che intenderà partecipare e chi ha voglia di proporre tante idee”.

Ecco il programma: Sabato 27 luglio si giocheranno le finali junior e domenica la finalissima dei ragazzi più grandi.

La finale per la fascia di età 2007-2009 sarà sabato alle 20.30: Spotorno United – Cougars;

per la fascia 2004-2006 la finale valevole per il 3° e 4° posto: Michele – Bagni La Torre alle ore 21;

ancora per la fascia 2004-2006 la finale si giocherà alle ore 21.30 e a disputarsi i primi due posti saranno Bagni Colombo – Lions.

A seguire le premiazioni.

Riprende la parola il consigliere Magnone: “Invitiamo tutti a far sentire il proprio calore. Ricordiamoci che questi giovanissimi saranno il futuro del nostro Spoturnito e saranno coloro che contribuiranno, anno dopo anno, a far crescere ancora questa manifestazione, già oggi riconosciuta come uno degli eventi più sentiti dell’estate spotornese tra residenti, turisti, paesi limitrofi”.

Magnone conclude con i più sentiti ringraziamenti: “Grazie a Gianmario Peuto per l'organizzazione dello Spoturnito Junior, a Luciano Ganduglia, arbitro di tutte le partite junior, all’Associazione Commercianti, attiva e grintosa nel voler organizzare il torneo, in particolare al presidente Massimiliano Semenza, a Franco Arienti, ad Andrea Sardo e a tutti i ragazzi che a vario titolo hanno collaborato.

Un grandissimo, speciale ringraziamento alla Croce Bianca sempre presente in tutte le fasi del torneo. I militi vegliavano sull’incolumità delle squadre, sempre pronti a intervenire in qualsiasi momento”.