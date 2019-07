Elezioni, Simone Anselmo (Articolo Uno Savona): "Disponibili a varare un tavolo del centrosinistra savonese"

A Savona iniziano le "manovre" importanti, in vista della duplice chiamata al voto dei prossimi anni: nel 2020 per la Regione Liguria e nel 2021 per il Consiglio Comunale.

Simone Anselmo, coordinatore provinciale di Articolo Uno Savona, annuncia: "Articolo uno-Savona, si rende disponibile fin da subito ad aprire un “tavolo” di centrosinistra in previsione delle prossime elezioni regionali e comunali.

Un centrosinistra alternativo chiaramente in tutte le tematiche al centrodestra, in particolare a questo centrodestra sempre meno centro e più destra.

Auspichiamo che il percorso iniziato a livello nazionale con le scorse elezioni europee anche nella nostra regione e nel Comune di Savona, non s'interrompa, sarebbe gravissimo.

Bisogna urgentemente costruire un nuovo centrosinistra con una forte discontinuità con il recente passato, che metta al centro della sua azione politica alcuni principi: una politica di crescita con investimenti pubblici, un sistema fiscale basato sulla progressività, la difesa della sanità e della scuola, il loro carattere pubblico e universalistico.

Cambiamento e unità, questa deve essere la bussola per costruire un nuovo centrosinistra e puntare a vincere le elezioni regionali.

Non è facile, anzi è difficile, ma vincere si può.

Abbiamo iniziato a discutere tra tutte le forze progressiste a livello regionale, partendo dalla sanità ma questo non è sufficiente, oltre ai programmi servono candidature forti e di discontinuità, persone che rappresentino al meglio il centrosinistra".

Chiediamo che il Partito Democratico anche a Savona, si faccia carico di essere promotore a Savona di un nuovo centrosinistra".