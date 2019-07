Regione, il presidente Toti nel ponente ligure con assessori della giunta: sabato 27 luglio a Savona

Due giorni nel ponente, nell’imperiese e nel savonese, per il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e gli assessori della Giunta.

Venerdì 26 luglio

Il governatore sarà ad Imperia, nella sede della Provincia, per una serie di incontri con gli amministratori locali su diversi temi relativi alla sanità, all’emergenza idrica, alla protezione civile, alla formazione universitaria e al trasporto pubblico locale.

Le riunioni si svolgeranno a partire dalle ore 15.00 nella sede della Provincia di Imperia, in Viale Matteotti 147. All’ordine del giorno, l’ospedale nuovo di Arma di Taggia, l’Ato idrico di Imperia, il ripristino dei danni provocati dagli eventi meteorologici dell’ottobre scorso, il Fondo strategico Infrastrutture, il Polo universitario di Imperia e il Trasporto pubblico locale. Saranno presenti la vicepresidente e assessore alla Sanità Sonia Viale, gli assessori all’Urbanistica e Demanio Marco Scajola, alla Protezione civile e Infrastrutture Giacomo Giampedrone, all’Istruzione e Formazione Ilaria Cavo e l’assessore ai Trasporti e Turismo Gianni Berrino.

In serata il presidente Toti si recherà a Ventimiglia per assistere alla tradizionale Battaglia dei Fiori con la sfilata notturna dei carri fioriti.

Sabato 27 luglio

A partire dalle 10.30 il presidente Toti sarà a Savona, nella sede della Provincia in via Sormano 12 per incontrare gli amministratori locali sui temi dei rifiuti, dei danni dell’ondata di maltempo dell’ottobre scorso e del Fondo Strategico Infrastrutture. Saranno presenti gli assessori all’Urbanistica e Demanio Marco Scajola e alla Protezione civile e Infrastrutture Giacomo Giampedrone.