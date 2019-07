Nota ufficiale del Gruppo Pd in Regione Liguria :

"Povero consigliere Ardenti, siccome non sa più come difendere l'assessore Viale dai suoi disastri in sanità e dopo una commissione in cui l'operato della Giunta è stato massacrato dai sindacati, prova a sviare l'attenzione dicendo cose che non stanno né in cielo né in terra. La verità è che il Pd non chiude niente, sono Viale e Ardenti che stanno chiudendo la sanità ligure".