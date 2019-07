Savona, Federazione Provinciale Pd: Arboscello rimette il mandato, il 2 settembre il congresso per scegliere il successore

Svolta nella Federazione Provinciale Pd di Savona: in arrivo il congresso e la nomina di un nuovo segretario. Così ha deciso, lo scorso 23 luglio, l’assemblea comunale dopo che il segretario Roberto Arboscello ha rimesso il proprio mandato. Di seguito la nota ufficiale:

"L'Assemblea, preso atto della relazione del Segretario Roberto Arboscello;

Vista l'ampia e proficua discussione che ha visto porre l'accento sull'unitarietà del partito e sull'avvio di un percorso veramente unitario, verso un congresso che possa costituire il punto di ripartenza del PD comunale, finalizzato al rilancio del partito stesso nella città di Savona, tornando ad elaborare proposte in condivisione con il tessuto sociale della città;

Preso atto che il Segretario uscente ha rimesso il proprio mandato all'Assemblea, che ne ratificherà l'effettività nella prossima convocazione;

Delibera l'apertura della fase congressuale dell'Unione Comunale di Savona per nuove elezioni del Segretario e dell'Assemblea Comunale;

Conferisce mandato al Presidente dell'Assemblea di predisporre, nel rispetto di un principio di equità del pluralismo interno, una proposta di commissione congressuale e del relativo percorso. Tale proposta di commissione dovrà essere ratificata da questa Assemblea, che rimarrà in carica per le esclusive decisioni conseguenti le dimissioni del Segretario. La stessa è quindi da considerarsi convocata in data 02/09/2019".