Gli chef liguri donano la colazione al "Treno Bianco" per Lourdes (FOTO)

Il DSE (Dipartimento Solidarietà Emergenze) della Federazione Italiana Cuochi della Liguria ha dato il proprio contributo al passaggio del “Treno Bianco” per Lourdes (organizzato dall’Unitalsi) con la realizzazione di torte, pizze, focacce.

Stanotte, tra le 4 e le 5, il treno ha effettuato una sosta tecnica a Ventimiglia per effettuare il cambio motrice e i passeggeri, al loro risveglio, hanno trovato la lieta sorpresa di tante prelibatezze dolci e salate con le quali fare colazione.

Il treno è partito da Battipaglia, in provincia di Salerno, e nel suo tragitto si è fermato a Roma-Ostiense, a Grosseto, in Toscana, e a Ventimiglia, a breve distanza dal Confine di Stato tra la Liguria e la Francia. Anche gli chef dei DSE – FIC della Basilicata, Campania, Lazio e Toscana hanno contribuito al viaggio donando specialità dei rispettivi luoghi di provenienza.

I volontari dell’Unione Regionale Cuochi Liguri, in collaborazione con l’associazione Noi x Voi, facente parte della Consulta del Volontariato di Finale Ligure, si sono organizzati per fare avere queste risorse consegnandole sul treno mentre era in sosta a Ventimiglia.