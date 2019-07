Albissola, Estate a Casa Jorn: il 30 luglio "De Andrè e il lavoro del cantautore"

Dopo il successo di Amleto...questo è il problema, versione itinerante e partecipata del celebre capolavoro shakespeariano, frutto della coproduzione tra Incadenza e Teatro Bloser di Genova, Casa Museo Jorn prosegue gli appuntamenti serali al museo.

In occasione del ventennale dalla scomparsa di Fabrizio De André, martedì 30 luglio Estate a Casa Jorn rende omaggio con una serata di approfondimento e musica al cantautore genovese, che proprio ad Albissola, a Pozzo Garitta, tenne alcuni dei suoi primi concerti.

Accompagnando la voce con la chitarra, Jan Gaggetta, studioso di De André e della canzone d’autore, guiderà il pubblico in un affascinante percorso tra i testi deandreiani, svelando i ‘segreti’ della loro composizione e mostrando in che modo Faber ha pensato, scritto e rimaneggiato alcune delle sue canzoni più famose. L’introduzione dell’evento sarà realizzata da Michel Cattaneo.

L’ingresso è libero e la serata verrà aperta con un aperitivo in giardino preparato dalla Trattoria Sale Fino di Albissola Marina dalle ore 20. Sarà possibile visitare il museo e le due mostre temporanee Ritorno a Casa Jorn - Omaggio a Ezio Gribaudo (a cura di Stella Cattaneo e Daniele Panucci) e Salvatore Arancio. Like a Sort of Pompeii in Reverse (a cura di Luca Bochicchio)

“Estate a Casa Jorn” è una rassegna culturale resa possibile dal Comune di Albissola Marina, Assessorato alla Cultura, e dall’Associazione di Promozione Sociale Amici di Casa Jorn che ne è organizzatrice e curatrice.

Direzione Artistica: Stella Cattaneo, Daniele Panucci / Relazioni pubbliche: Jacopo Fanciulli / Comunicazione e Logistica: Sara Erriu, Danilo Giusto, Maria Isopo, Alessia Piva.