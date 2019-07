Albissola, stanziati 440mila euro per la riqualificazione del centro storico

E' pronto a cambiare volto il centro storico di Albissola Marina. L'amministrazione comunale ha inserito nel piano triennale delle opere pubbliche 2019-2021 la realizzazione dei lavori di valorizzazione e riqualificazione del centro cittadino da attuarsi in continuità e a completamento delle lavorazioni eseguite nel corso degli ultimi anni prevedendo il rifacimento delle urbanizzazioni, dei sottoservizi oltre alla pavimentazione di via Repetto suddividendo l’opera in due lotti.

Il primo nel tratto compreso tra via Colombo e piazza Rossello e il secondo nel tratto compreso tra la piazza e via Bruciati.

440mila euro sono stati stanziati per il primo lotto, finanziati tramite la devoluzione di un mutuo.

Successivamente partiranno tutte le procedura per il bando di gara telematico.