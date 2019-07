Area di crisi: presentato a Quiliano il bando per le aziende interessate al finanziamento (FOTO e VIDEO)

“Il comune di Vado credo che abbia dato le risposte nel minor tempo possibile e ha dimostrato una reattività che ha consentito di alcuni imprenditori di accaparrarsi una serie di aree che ora hanno una vitalità. La piattaforma ha creato una serie di opportunità di lavoro che non sono solo per Vado e Quiliano ma rappresentano tanto per tutto il territorio. Tutto ciò si riscontra con il problema delle infrastrutture, il Ministero ha sbloccato la progettazione del casello di Bossarino, per noi fondamentale per alleggerire i traffici della strada di scorrimento” dice l’assessore di Vado Ennio Rossi.

"È un bando importante perché è il primo bando che può interessare anche le piccole imprese" sottolinea infine Mariano Cerro di Confartigianato.

I comuni interessato dalla misura sono: in Val Bormida (Altare, Bardineto, Bormida, Cairo Montenotte, Calizzano, Carcare, Cengio, Cosseria, Dego, Giusvalla, Mallare, Millesimo, Murialdo, Osiglia, Pallare, Piana Crixia, Plodio e Roccavignale); nel vadese (Vado Ligure e Quiliano); Villanova d’Albenga.

Il finanziamento agevolato, il cui importo massimo non può superare un milione di euro, è concesso nella misura del 75% dell’importo degli investimenti ammissibili. Il contributo a fondo perduto è concesso fino alla misura massima del 25% dell’importo dell’investimento ammissibile ed è comunque determinato in relazione all’agevolazione corrispondente al finanziamento agevolato, entro le soglie massime degli aiuti “de minimis”.