Primo incontro tra il Consorzio del Finalese e il comune di Quiliano per una corretta gestione del territorio

Nel tardo pomeriggio di mercoledì 24 luglio alcuni membri del direttivo del Consorzio per la Promozione Turistica e la Tutela del Territorio Finalese hanno incontrato, presso la sede del Comune di Quiliano, il Sindaco Nicola Isetta insieme all’Assessore Cinzia Pennestri.

In questo primo incontro tra le parti il Comune di Quiliano ha espresso la volontà di procedere nella condivisione dell’intento e degli obiettivi a cui il Consorzio sta lavorando.

Il coinvolgimento delle aree limitrofe a Finale e dei Comuni circostanti, da parte del Consorzio, è fondamentale nell’ottica di condivisione di obiettivi e creazione di quella sinergia necessaria per procedere tutti insieme nella tutela, crescita e valorizzazione del territorio e rappresenta anche un’opportunità per allargare sempre più l’offerta turistica esperienziale.

Per fare questo è necessaria una fase di dialogo e di definizione della linea d’azione, per fare rete e mettere a sistema una gestione corretta del territorio stesso, una visione di comprensorio in cui ogni Comune possa applicare al proprio contesto un determinato modello di azione.

Durante l’incontro fra il Consorzio ed il Comune di Quiliano si è parlato del valore dell’entroterra quilianese in ambito non solo outdoor, ma anche storico e culturale, della volontà di segnalare le eccellenze enogastronomiche ed imprenditoriali dei singoli territori, dell’obiettivo di mettere a sistema tutto ciò che già esiste in ambito bike e organizzare la ricettività turistica, è stato introdotto il concetto di progettualità comune, l’esigenza di regolamentare e qualificare tutte le figure che operano sul territorio e di dialogare con i proprietari terrieri.

Una prima occasione per fare rete sul territorio ed avviare la comune visione di intenti fra le parti potrebbe essere già la partecipazione, a fine agosto, ad Agrigusta: la manifestazione del Comune di Quiliano, dedicata all’enogastronomia ed alle eccellenze dei prodotti tipici locali, verrà infatti anticipata da attività e convegni dedicati al tema outdoor e sport.