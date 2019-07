Caldo e umidità agli sgoccioli: da domani (sabato 27 luglio) alle ore 18 scatta l'allerta gialla per temporali

In attesa del peggioramento atteso per domani e che ha portato all’emanazione dell’allerta gialla temporali su tutta la Regione dalle 18 (LEGGI QUI). Domattina valutazioni ulteriori per la giornata di domenica. Oggi sono stati ancora caldo e umidità gli elementi protagonisti. Lo si legge sul sito del Centro Meteo Arpal.

Il cielo si è mantenuto quasi ovunque sereno o poco nuvoloso, con venti meridionali, deboli o localmente moderati. Il mare, alla boa di Capo Mele, è risultato quasi calmo con acqua che, alle 16, ha registrato una temperatura di 27.9 gradi.

Dicevamo delle temperature. Ecco, per quanto riguarda le massime, i valori più elevati registrati oggi in Liguria: Riccò del Golfo (La Spezia) 36.4, Castelnuovo Magra (La Spezia) 36.0, Pian dei Ratti (Genova) e Rocchetta Nervina (Imperia) 34.9, Sarzana (La Spezia) 34.7. Nel savonese spicca il 32.5 di Onzo Ponterotto.

Queste le massime registrate nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia e il relativo tasso di umidità all’ora di raggiungimento del valore massimo: Genova Centro Funzionale 32.5-63% (temperatura più alta a Genova, seguono Bolzaneto con 31.6 e Pegli con 31.1), Savona Istituto Nautico 30.7-70%Imperia Osservatorio Meteo Sismico 30.0-75% e La Spezia 32.1-47%

Nella notte, nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia, le temperature hanno avuto minime oscillazioni: Genova Centro Funzionale tra 25.4 e 27.7 (con umidità intorno al 50%), Savona Istituto Nautico tra 22.9 e 24.0 (umidità tra 62 e 68%), Imperia Osservatorio Meteo Sismico tra 24.0 e 26.3 (umidità tra 57 e 69%), La Spezia tra 24.1 e 26.7 (umidità tra 62 e 77%).

Per quanto riguarda i valori minimi si tratta di temperature tra i 3 e i 5 gradi superiori alle medie del periodo.

Su scala regionale, mentre la località più “fresca” è stata Pratomollo, nel comune di Borzonasca (Genova) con 13.8, nelle diverse province queste le minime più elevate: Corniolo (Riomaggiore, La Spezia) 25.8, Sanremo (Imperia) 25.4, stesso valore registrato ad Alassio (Savona) mentre, in provincia di Genova, la minima più alta è stata proprio quella del Centro Funzionale con 25.4.

Ecco le previsioni per i prossimi due giorni del Centro Meteo Arpal

domani, sabato 27 luglio: al mattino irregolarmente nuvoloso con addensamenti più consistenti sulla parte centrale della regione. Da metà giornata ulteriore aumento della nuvolosità e delle condizioni di instabilità con iniziali isolati rovesci o temporali, in intensificazione. Possibili locali fenomeni forti anche dal tardo pomeriggio. Venti: in prevalenza moderati sudorientali sul Centro-Levante, tra deboli e moderati da nordest al mattino, da sudovest al pomeriggio a Ponente. Mare: inizialmente poco mosso, in aumento a mosso a partire da Levante in mattinata. Umidità: su valori alti. Segnalazioni di protezione civile: alta probabilità di temporali forti, disagio per caldo. Temperature minime stazionarie, massime in diminuzione.

Domenica 28 luglio: la perturbazione interesserà dalle prime ore la nostra regione con precipitazioni localmente elevate e probabili fenomeni temporaleschi forti, anche associati a grandinate e raffiche di vento. Progressivo miglioramento nel pomeriggio. Venti: al mattino in prevalenza moderati in circolazione ciclonica sul Ligure, poi ingresso di venti settentrionali fino a forti sul settore centrale. Mare: in progressivo aumento fino a molto mosso a Ponente già in mattinata, agitato per onda lunga di libeccio a Levante dal pomeriggio. Umidità: su valori alti. Segnalazioni di protezione civile: piogge moderate con cumulate fino a elevate; alta probabilità di temporali forti; vento forte da nord sul Centro; mare agitato sul Centro-Levante. Temperature in diminuzione.