Dramma a Giusvalla: 80enne perde la vita in seguito ad una violenta caduta

Dramma a Giusvalla. Questa mattina, intorno alle ore 11.00, un uomo di circa 80 anni ha perso la vita in seguito ad una violenta caduta.

L'episodio si è verificato in località Perroni, poco lontano dalla strada provinciale 542.

La vittima, con una corda, si stava calando dalla sede stradale verso il greto di un torrente quando, per cause ancora da accertare, è precipitata da un'altezza di circa 3 metri sbattendo violentemente la testa al suolo.

Inutile l'immediato intervento sul posto di un’ambulanza della Croce Bianca di Giusvalla e dell’automedica, che non hanno potuto che constatare il decesso. Allertati anche i Vigili del Fuoco.

Amarezza in tutta la città: l'uomo era conosciuto e stimato per il suo impegno nel mondo del volontariato e per la sua attiva organizzazione nell'allestimento delle manifestazioni cittadine.