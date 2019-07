Savona, investe un pedone in via Nizza e scappa: si cercano testimoni

Ieri intorno alle 18.00 è avvenuto a Savona un investimento in via Nizza a Zinola nei pressi della chiesa, ma dell'auto che ha ferito lievemente un uomo nessuna traccia.

La polizia locale, dopo il soccorso della croce Bianca che ha trasportato il ferito in codice giallo all'ospedale San Paolo, è intervenuta per i rilievi del caso ma l'auto non era più presente sul posto.