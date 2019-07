Lo spettacolo del giornalista Marco Travaglio "Perché No Tav", in programma sabato 27 luglio alle ore 21 in piazza della Concordia ad Albissola Marina, è stato rimandato (causa le condizioni meteo previste per la serata) a venerdì 6 settembre, alle ore 21.15.

L'evento rientra nell'ambito del Festival "Parole ubikate in mare", organizzato dalla Libreria Ubik e dal Comune di Albissola Marina.