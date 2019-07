Cairo, il Premio Panseri si terrà interamente nel Teatro "Chebello" causa allerta meteo

Causa allerta meteo per possibili temporali, il programma del "Premio Panseri alla Canzone d'Autore", in programma sabato 27 luglio, si terrà interamente presso il Teatro "Osvaldo Chebello" di Cairo Montenotte.

Lo comunicano in una nota gli organizzatori dell'evento: "Venite in tempo utile per una poltrona. 350 posti a sedere disponibili. Alle 16.00 i primi ascolti live. Alle 17.30 Salotto musicale con grandi ospiti. Alle 20.45 La grande serata di finale e Giorgio Conte in concerto. Se amate la buona musica d'autore non prendete impegni. Ingresso libero. Info 347 8758362".