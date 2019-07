Rinviata per maltempo la mostra di artisti liguri a Bergeggi

L'allerta meteo ha imposto il rinvio a sabato 7 settembre di "Sacanò d'artista", collettiva d'arte dedicata agli artisti liguri che nelle loro opere hanno omaggiato la Liguria.

L'evento era in programma per sabato 27 luglio presso la SPA Nova Luna et Stellis di Bergeggi.

Sacanò d'Artista nasce da un'idea di Patrizia Zunino, titolare della ditta Sacanò Bags.

Nata ad Albisola con formazione artistica, vive a Genova Pegli e con le sue creazione vuole parlare di Liguria e valorizzarne le peculiarità. "Sacanò" in dialetto arcaico ligure significa appunto "borsa della spesa".

Tante le collaborazioni con artisti del territorio per la creazione di opere uniche, sempre a tema Liguria. Le stesse opere sono diventate parte delle Sacanò Bags, incastonate tra le corde e le sfoffe.

Oltre alle collaborazioni con gli artisti del territorio, un'altro importante binomio è con lo Showroom "Dynamic Lab" di Gilda Mazza, uno spazio glamour multifunzionale ricco dieventi, moda e arte.





Gli Artisti:



Patrizia Zunino

Anna Maniero

Carla Albertella

Guido Garbarino

Claudio Carrieri

Lea Gobbi

Vincenzo Randazzo

Maria Luisa Vrani

G. G.Arte Ceramica Pegli

Walter Lepra

Barbara Arto

Teresita Canavese

Monica Viglietti

Cristiano Baroso

Marcello Mannuzza

Francesca Paviglianiti.