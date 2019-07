Albenga verso la creazione di un ente multiservizi

Dopo l’attribuzione delle deleghe avvenuta da parte del sindaco Riccardo Tomatis, il consigliere Diego Distilo afferma: “Ringrazio il sindaco Riccardo Tomatis per la delega che mi ha conferito. Come promesso in campagna elettorale mi sto adoperando, con il supporto della maggioranza, per la costituzione di un ente municipalizzato che si occupi delle manutenzioni ordinarie della città, ma non solo”.

Continua Distilo: “Intendiamo affidare incarico a tecnici comunali ed esperti del settore affinché studino la normativa di legge e guardino ad altri comuni (sia liguri che non) che hanno già queste realtà. Con un ente di questo tipo avremo un doppio vantaggio: una manutenzione continua di Albenga e nuove opportunità di lavoro importanti in un momento storico come quello che stiamo vivendo nel quale i giovani hanno difficoltà a trovare una prima occupazione e la classe artigiana in particolare è sempre più in sofferenza”.

Un progetto che il Presidente del Consiglio Diego Distilo vuole portare avanti in maniera condivisa: “Inviterò ai tavoli di lavoro per la creazione di questo ente anche la minoranza proprio perché credo che questo debba essere un progetto condiviso!”.

Distilo conclude con una nota su Viale Che Guevara: “Ho ricevuto mandato per occuparmi dello sviluppo turistico di Viale che Guevara altro tema che mi sta molto a cuore. Il mio impegno sarà rivolto anche a questo e sono certo che riusciremo a fare molto per questa città”.